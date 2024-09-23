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25 сентября, 08:23
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Сегодня в свой день рождения принимает поздравления ветеран Великой Отечественной войны кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны II степени Пётр Леонтьев.

Сегодня в свой день рождения принимает поздравления ветеран Великой Отечественной войны кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны II степени Пётр Леонтьев.

Петру Леонтьевичу сегодня исполнилось 99 лет. Его имя хорошо известно не только в Калмыкии, но и за ее пределами. Петр Леонтьев - участник легендарной Белоруской наступательной операции «Багратион», ветеран труда Калмыкии.

Несмотря на преклонный возраст он принимает активное участие в общественной жизни республики. Представители министерств и ведомств, поздравляя фронтовика, желают ему крепкого здоровья, счастья, энергии и бодрости.

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