Сегодня в свой день рождения принимает поздравления ветеран Великой Отечественной войны кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны II степени Пётр Леонтьев.

Петру Леонтьевичу сегодня исполнилось 99 лет. Его имя хорошо известно не только в Калмыкии, но и за ее пределами. Петр Леонтьев - участник легендарной Белоруской наступательной операции «Багратион», ветеран труда Калмыкии.

Несмотря на преклонный возраст он принимает активное участие в общественной жизни республики. Представители министерств и ведомств, поздравляя фронтовика, желают ему крепкого здоровья, счастья, энергии и бодрости.