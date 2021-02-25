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19 марта, 16:21
НовостиОбществоОбразование

Внимание дети!

Внимание дети!

В Калмыкии стартует оперативно-профилактическое мероприятие по безопасности школьников на дороге. Сотрудники ГИБДД по всему региону проведут различные рейды и акции для привлечения к правилам перевозки несовершеннолетних. В это же время будет усилен контроль за соблюдением скоростного режима и правил стоянки. Под особым контролем - нерегулируемые пешеходные переходы. Напомню, что весенние каникулы в России, в том числе и степном регионе, начнутся уже со следующей недели. По статистике именно в этот период увеличивается число ДТП с участием детей. Только с начала этого года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 9 детей и подростков.

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