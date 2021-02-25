Школьное питание на особом контроле специалистов Роспотребнадзора

Строгое соблюдение всех требований по срокам хранения, качеству, питательности и калорийности продуктов. Напомню, что по поручению президента с начала учебного года им должны быть обеспечены все младшие классы. В Городовиковском районе бесплатными обедами кормят около 700 учеников начальных классов. Что в школьном меню, и как организовано питание в образовательных учреждениях этого западного муниципалитета Калмыкии, узнала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.