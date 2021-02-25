19 марта, 16:08
 6 °C
88,43
74,14
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
19 марта, 17:15
НовостиОбразованиеЗдравоохранение

Школьное питание на особом контроле специалистов Роспотребнадзора

Школьное питание на особом контроле специалистов Роспотребнадзора

Строгое соблюдение всех требований по срокам хранения, качеству, питательности и калорийности продуктов. Напомню, что по поручению президента с начала учебного года им должны быть обеспечены все младшие классы. В Городовиковском районе бесплатными обедами кормят около 700 учеников начальных классов. Что в школьном меню, и как организовано питание в образовательных учреждениях этого западного муниципалитета Калмыкии, узнала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия