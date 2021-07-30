Средства на расселение аварийного жилья в регионах будут предусмотрены в бюджете

Такое поручение дал президент Владимир Путин Правительству страны. На это планируется направить 45 миллиардов рублей. Речь идёт об 11 миллионах квадратных метров по всей стране. Участниками программы, в первую очередь, станут те субъекты, которые уже выполнили обязательства по расселению аварийного жилья в рамках программы «Жилье и городская среда» на 2019-2024 годы. В Калмыкии же тот этап планируют завершить уже в следующем году.

Евгений Джукаев живет в доме 4 «в» в первом микрорайоне. Признается, что все соседи опасаются обрушения здания. Поэтому вместе с хозяевами квартир двух близлежащих многоэтажек с нетерпением ждет, когда же всех расселят в новые безопасные дома, в которых не течет крыша и не пахнет сыростью.

Мечтает о переезде и Людмила Мезенцева. Пенсионерка устала жить в антисанитарных условиях. С плесенью в доме 4 «а» уже не может справится никакое средство.

Общежития в первом микрорайоне были признаны аварийными после 1 января 2017 года. А это значит, что переезд запланирован уже следующим этапом. В первую очередь, переселение ждет жителей домов, в которых есть угроза обрушения или тех, кому необходимо переехать по решению суда. В Элисте 4 таких объекта, столько же в Лагани, два в поселке Цаган Аман, один в селе Яшалта.

В общем, больше 6 тысяч квадратных метров. Вердикт об их непригодности был вынесен до 1 января 2017 года. Новое жилье в этих населенных пунктах уже строится.

Таким образом, региону удастся завершить программу переселения досрочно, не в 2025, а в 2022 году. Субъект может начать программу расселения зданий, которые получили статус аварийных до начала 2021 года. На это дополнительные средства поручил выделить средства Президент. В Калмыкии таких домов - 35.

Реестр аварийных домов находится в открытом доступе на портале «Реформа ЖКХ» и на сайте министерства.