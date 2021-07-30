Элиста готовится к своему 156-летию
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В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, а также по рекомендациям Роспотребнадзора программа мероприятий Дня города была значительно сокращена.
Отменились и некоторые праздничные мероприятия. Однако, праздник всё равно состоится, но на открытом воздухе.
Так, праздничные мероприятия будут проводиться на нескольких площадках с 17 по 19 сентября, а 18 числа состоится осенняя ярмарка сельхозпродукции, запуск воздушного шара, молодежный фестиваль «Урбан» и праздничный концерт.