Элиста готовится к своему 156-летию

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, а также по рекомендациям Роспотребнадзора программа мероприятий Дня города была значительно сокращена.

Отменились и некоторые праздничные мероприятия. Однако, праздник всё равно состоится, но на открытом воздухе.

Так, праздничные мероприятия будут проводиться на нескольких площадках с 17 по 19 сентября, а 18 числа состоится осенняя ярмарка сельхозпродукции, запуск воздушного шара, молодежный фестиваль «Урбан» и праздничный концерт.