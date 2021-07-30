Владимир Путин подписал указ о выплатах пенсионерам

Это касается всех без исключения. Уже в сентябре они получат по 10 тысяч рублей. А военнослужащие – 15 тысяч. Единовременную выплату назначат по данным ПФР. Ну, а сегодняшний опрос на улицах Элисты показал, что это послужит хорошим подспорьем для семейного бюджета. Какие еще меры социальной поддержки предусмотрены – в материале Ольги Эняевой.

Пенсионеры Василий и Наталья Кислицины планируют купить внукам подарки на президентские выплаты. В сентябре каждый из них получит по 10 тысяч рублей. А Нина Бадмаева уже присмотрела себе обновки. На обувь хватит и на хозяйские нужды, говорит женщина.

Военную пенсию Валерий Лукьянченко получает с 2009 года. После 26-ти лет службы не стал уходить на заслуженный отдых, а продолжил работать в военкомате республики. 10 тысяч рублей для семьи, где есть дети, никогда лишними не будут, считает он.

Кстати, сотрудники военных и правоохранительных структур, получат по 15 тысяч. Вне зависимости от звезд на погонах. В списке даже курсанты профильных учебных заведений. Единовременная выплата положена также людям с ограниченными возможностями здоровья. Им еще помогут в трудоустройстве. По словам Валерия Решетникова, который возглавляет региональное общество инвалидов, новость о мерах поддержки он уже сообщил всем членам организации.

Банкам будет запрещено списывать со счетов россиян социальные выплаты в счет погашения долгов. Они должны помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, отметил президент.

Также по его словам, на будущий год предусмотрен индекс пенсии выше инфляций.

В дополнение - никаких заявлений подавать не нужно. Деньги будут начислены автоматически.