Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Совету Федерации

Оно было посвящено, главным образом, внутренним вопросам. В первую очередь, Президент затронул проблемы здравоохранения, социальной политики, экономики. Выступление Главы государства с интересом слушали и в Калмыкии. Об основных тезисах послания в нашем следующем материале.

Заян Мухараев после гибели супруги остался один с двумя дочками и сыном. Приходится нелегко, говорит он. Решение Президента о пособиях для одиноких мам и пап с детьми от 8 до 16 лет, воспринял с энтузиазмом. Также Путин озвучил, что в преддверии нового учебного года родители школьников получат единовременную выплату – 10 тысяч рублей.

Еще одно решение, озвученное Президентом - поддержка беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Если их среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, то с этого года они будут получать - 6 350 рублей.

А внимание элистинки Натальи Богославской привлекла другая мера соцподдержки – выплаты по больничному, в случае болезни ребёнка до 7 лет, будут стопроцентными, вне зависимости от стажа работы.

Год борьбы с пандемией Владимир Путин назвал непростым испытанием, которое народ России выдержал достойно. Мы продолжаем бороться с вирусом. Главное сейчас – вакцинация.

А чтобы, как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, Президент предложил продлить туристский кэшбек, а также возвращать половину стоимости путёвки в летний лагерь для детей.

Глава государства также отметил важность военно-патриотического воспитания. У молодёжи должна быть возможность в передовых форматах знакомиться с отечественной историей и многонациональной культурой, с достижениями в сфере науки и технологий, литературы и искусства.

Поддержка малого и среднего бизнеса - ещё один приоритет. Сниженные в два раза из-за пандемии страховые взносы останутся на постоянной основе. Фермеры Калмыкии, уже ощутившие господдержку, считают, что это позволит вывести отрасль на новый уровень. Также Владимир Путин поручил в течение месяца представить дополнительные предложения.

В калмыцком штабе ОНФ внимательно слушали Президента. Проблему высокой закредитованности регионов Путин предложил решать путем реструктуризации. Весь объём коммерческого долга субъекта страны, превышающий четверть его собственных доходов, будет замещён бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.

Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться россиянам дистанционно 24 часа в сутки семь дней в неделю. Это станет возможным, благодаря внедрению принципов «социального казначейства». Иными словами, все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки будут оформляться, и выплачиваться в режиме «одного окна».