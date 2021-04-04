Рифат Сабитов: Работа Координационного совета по нацпроектам в ОП РФ соответствует задачам по народосбережению

Очевидно, что все инициативы, которые вырабатывает созданный в Общественной палате Российской Федерации Координационный совет по нацпроектам, будут востребованы. Об этом заявил Председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов

«Отрадно отметить, что работа Коорсовета полностью соответствует всем тем задачам по вопросам народосбережения, которые содержатся в Послании».

Президент отметил важность международного сотрудничества в области кибербезопасности, поскольку это касается как безопасности государств, так и безопасности каждого человека. И Россия открыта к сотрудничеству, убеждён Рифат Сабитов.