Владелец ветеринарной аптеки привлечен к ответственности арбитражным судом Калмыкии

Поводом послужили нарушения, выявленные в ходе проверки регионального Управления Россельхознадзора.

В помещении, где велась торговля лекарственными препаратами для животных, не были пронумерованы стеллажи, шкафы и поддоны. Также на них отсутствовали информационные карточки с указанием наименований медикаментов, номеров серий, сроков годности, количества единиц хранения или с указанием фармакологических групп.

Владельцу ветаптеки выдано предписание об устранении выявленных нарушений.