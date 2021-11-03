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9 декабря, 20:21
НовостиКриминал

Владелец ветеринарной аптеки привлечен к ответственности арбитражным судом Калмыкии

Владелец ветеринарной аптеки привлечен к ответственности арбитражным судом Калмыкии

Поводом послужили нарушения, выявленные в ходе проверки регионального Управления Россельхознадзора.

 В помещении, где велась торговля лекарственными препаратами для животных, не были пронумерованы стеллажи, шкафы и поддоны. Также на них отсутствовали информационные карточки с указанием наименований медикаментов, номеров серий, сроков годности, количества единиц хранения или с указанием фармакологических групп.

 Владельцу ветаптеки выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

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