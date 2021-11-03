На сцене Калмгосфилармонии этнобалет «Прерванный вальс»

Буквально несколько минут назад завершился четвёртый из шести юбилейных вечеров к 60-летию известного композитора Аркадия Манджиева. Это своеобразное подведение промежуточных итогов.

Сегодня зрители обновлённого зала государственной филармонии и наш корреспондент Элла Хаптаханова рукоплескали восстановленной постановке этнобалета.

Пандемия внесла свои коррективы. Вход только по QR-коду. На этот раз постановкудополнили несколько сцен, помолодел и исполнительский состав. Этим и ценна новая работа. Память, историю народа несут теперь те, кому едва исполнилось 20. В этом представлении занято более сотни человек. Половина из них – это только танцоры. Наравне с ними блистали Народная артистка Калмыкии Татьяна Чиктеева и Заслуженная артистка республики Ирина Денжаева. Музыка и хореография слились в единой идее. Ведь творческому тандему Аркадия Манджиева и Валерия Эрдниева уже более 30 лет. На их общем счету не один десяток совместных работ.

Эмоционально выстроенный сценарий погружает зрителя сначала в светлое и счастливое довоенное время. Его символом навсегда стал вальс, резко и грубо прерванный войной. И те испытания, которые выпали на долю маленького кочевого народа. Хореографические картинки сменяются проникновенным вокалом. Но автор и юбиляр четко провёл свою линию –главную мысль – нужно, несмотря ни на что, идти вперёд. Только так можно и нужно жить и творить.

А впереди у маэстро далеко идущие планы. И в прямом и в переносном смысле. Аркадий Манджиева готовится к выступлению также в Поднебесной и в США.