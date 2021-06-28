Лауреаты и дипломанты конкурса «Лучшие товары Калмыкии» были награждены

Ими стали 8 предприятий. Причем некоторые из них подтверждают высокое качество своей продукции, участвуя второй год подряд в региональном проекте и получая заслуженные награды. Лауреатов и дипломантов проекта «Лучшие товары Калмыкии» отметил глава региона. Он призвал предпринимателей участвовать во Всероссийском конкурсе. Это отличная возможность повысить имидж и инвестиционную привлекательность республики, отметил Бату Хасиков. Мы гордимся нашими производителями и всячески поддерживаем их. Они, действительно, достойны войти в список ста лучших товаров России. У тех, кто прикладывает все усилия для развития своего дела, обязательно будет успех, подчеркнул глава Калмыкии.