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23 июля, 12:03
НовостиБизнес

Лауреаты и дипломанты конкурса «Лучшие товары Калмыкии» были награждены

Лауреаты и дипломанты конкурса «Лучшие товары Калмыкии» были награждены

Ими стали 8 предприятий. Причем некоторые из них подтверждают высокое качество своей продукции, участвуя второй год подряд в региональном проекте и получая заслуженные награды. Лауреатов и дипломантов проекта «Лучшие товары Калмыкии» отметил глава региона. Он призвал предпринимателей участвовать во Всероссийском конкурсе. Это отличная возможность повысить имидж и инвестиционную привлекательность республики, отметил Бату Хасиков. Мы гордимся нашими производителями и всячески поддерживаем их. Они, действительно, достойны войти в список ста лучших товаров России. У тех, кто прикладывает все усилия для развития своего дела, обязательно будет успех, подчеркнул глава Калмыкии. 

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