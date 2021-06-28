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23 июля, 12:42
НовостиСтроительство

На северо-западе столицы появится новый спорткомплекс

На северо-западе столицы появится новый спорткомплекс

Глава Администрации города Дмитрий Трапезников, в ходе выездного контроля посетил школу №23. На ее территории и будет расположен объект. На сегодняшний день произведен демонтаж старых элементов оборудования. Как было отмечено, необходимо предусмотреть установку 6-метровой улавливающей сетки по периметру футбольного поля, поскольку вблизи образовательной организации находится многоквартирный дом. Так что окрестная детвора получит новый открытый стадион с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, беговыми дорожками, полосой препятствий и воркаут зоной.

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