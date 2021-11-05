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10 декабря, 15:46
НовостиCOVID-19

Вакцинация подростков от коронавируса в России может начаться уже в декабре

Вакцинация подростков от коронавируса в России может начаться уже в декабре

Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Напомним, вакцину от COVID-19 для подростков зарегистрировали в России 24 ноября. По итогам испытаний Минздрав выдал все необходимые документы.

Прививать подростков в возрасте от 12 до 17 лет будут вакциной «Спутник М». Это ослабленный вариант вакцины «Спутник V». Она так же состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

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