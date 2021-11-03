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10 декабря, 15:13
НовостиCOVID-19Общество

Народный хурал поддержал изменения в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, которые вводят QR-коды в общественных местах

Народный хурал поддержал изменения в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, которые вводят QR-коды в общественных местах

За проголосовали 19 депутатов, против – 5. Напомним, в ноябре Правительством страны в Госдуму были внесены проекты поправок об использовании в общественных местах и в транспорте QR -кодов, подтверждающих прохождение антиковидной вакцинации. По законопроекту, до 1 февраля граждане, не получившие ее, могут предъявить отрицательный ПЦР-тест. После этой даты такая возможность будет только у лиц с медотводом.

В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

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