В Минобороны рассказали о предстоящем параде 9 Мая в Москве.

В связи с оперативной обстановкой в этом году кадеты, суворовцы и нахимовцы участие в параде на Красной площади принимать не будут. В составе пешей колонны пройдут военнослужащие из вузов всех видов и отдельных родов войск. Колонна военной техники в этом году задействована не будет. Над Красной площадью пролетят самолёты российских пилотажных групп. При трансляции покажут работу всех видов и родов войск, действующих в зоне спецоперации и несущих дежурство на пунктах управления РВСН, ВКС и кораблях. В завершение лётчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага России.