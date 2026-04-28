️В Элисте выявили очередной факт незаконного оборота наркотических средств.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков совместно с инспекторами Госавтоинспекции остановили автомобиль под управлением 29-летнего элистинца. При осмотре в вещах мужчины обнаружен сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Водитель пояснил, что это наркотик мефедрон, который он приобрел в интернет-магазине и извлек из тайника-закладки. Вещество изъято и направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

