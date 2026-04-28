Родники села Тундутово в ближайшее время начнут расчищать.

Об этом рассказал глава СМО Александр Востриков. К работам приступят после майских праздников. Бетонные кольца, которые помогут накопить влагу, уже заказаны и совсем скоро их доставят. Часть средств выделило СМО, а также свои сбережения внесли местные жители. Многие уже изъявили желание помочь в непростых земляных работах. Как надеется глава села Востриков, после расчистки местная речка Грязная перестанет летом пересыхать, и можно будет планировать возведение благоустроенной зоны отдыха на ее берегу.