В Юстинском районе осужден местный житель, незаконно добывший краснокнижного животного

Прокуратура Юстинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя п.Цаган Аман. Судом он признан виновным по ч.1 ст.258.1 УК РФ(незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации).

Судом установлено, что 15.01.2024 примерно в 10 часов 15 минут местный житель на участке местности, расположенном на расстоянии примерно 3,5 км. в северо-восточном направлении от района извоза «Грузовой причал» п. Цаган Аман, с помощью ножа незаконно добыл одну особь мужского пола парнокопытного млекопитающего «Сайгак», который принадлежит к видам, занесенным в Красную Книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов.