Сегодня большую часть Калмыкии накрыла пыльная буря

Запыление присутствует и на территории Элисты. Также по данным Калмыцкого гидрометценетра фиксируется усиление восточного ветра с порывами до 15-19 м/с. В связи с этим МЧС республики предупреждает о возможности возникновения природных очагов пожара.

А медики советуют оставаться в помещении с закрытыми окнами и ограничить пребывание на улице людям с хроническими респираторными заболеваниями. В ведомствах сообщили, что такая же обстановка сохранится в регионе и завтра. Будьте осторожнее и берегите себя. Непогода внесла коррективы и в районах республики.

Так в Ики-Бурульском ураганным ветром оборвало электрические сети и обесточило несколько малых населенных пунктов. На данный момент без электричества остается поселок Маныч, там ведутся восстановительные работы.