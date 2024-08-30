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2 сентября, 13:07
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Сегодня большую часть Калмыкии накрыла пыльная буря

Сегодня большую часть Калмыкии накрыла пыльная буря

Запыление присутствует и на территории Элисты. Также по данным Калмыцкого гидрометценетра фиксируется усиление восточного ветра с порывами до 15-19 м/с. В связи с этим МЧС республики предупреждает о возможности возникновения природных очагов пожара.

А медики советуют оставаться в помещении с закрытыми окнами и ограничить пребывание на улице людям с хроническими респираторными заболеваниями. В ведомствах сообщили, что такая же обстановка сохранится в регионе и завтра. Будьте осторожнее и берегите себя. Непогода внесла коррективы и в районах республики.

Так в Ики-Бурульском ураганным ветром оборвало электрические сети и обесточило несколько малых населенных пунктов. На данный момент без электричества остается поселок Маныч, там ведутся восстановительные работы.

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