В Яшкульском районе перед судом предстанет бывший судебный пристав по обвинению в совершении двух должностных преступлений.

По версии следствия, 27 марта 2023 года обвиняемый, находясь по месту службы в поселке Яшкуль Яшкульского района, достоверно зная, что житель поселка Аршан не совершал административного правонарушения, составил в отношении него протокол о правонарушении. Аналогичное преступление он совершил в ноябре 2023 года. Расследование уголовного дела экс-пристава завершено. Следователем собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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