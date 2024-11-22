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25 ноября, 11:42
НовостиСобытиеКриминал

В Яшкульском районе перед судом предстанет бывший судебный пристав по обвинению в совершении двух должностных преступлений.

В Яшкульском районе перед судом предстанет бывший судебный пристав по обвинению в совершении двух должностных преступлений.

По версии следствия, 27 марта 2023 года обвиняемый, находясь по месту службы в поселке Яшкуль Яшкульского района, достоверно зная, что житель поселка Аршан не совершал административного правонарушения, составил в отношении него протокол о правонарушении. Аналогичное преступление он совершил в ноябре 2023 года. Расследование уголовного дела экс-пристава завершено. Следователем собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Видео и фото: Следком Калмыкии

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