Команда Калмыкии во Всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи Движения первых и Российского Красного Креста в Саранске заняла четвертое место среди 85 регионов.
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Это победа учащихся Элистинской многопрофильной гимназии, учителя наставника Олега Настаева.
Поездка команды на чемпионат организована министерством образования и науки Республики. Помощь в подготовке к соревнованиям оказали опытные инструкторы регионального отделения Красного Креста.
Фото: Движение Первых | Республика Калмыкия