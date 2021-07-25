В Яшалтинском районе пройдет акция по сбору крови и ее компонентов "День Доноров"

17 августа с 8:30 часов на территории Яшалтинской районной больницы будет проходить "День Доноров".

Принять участие в акции приглашаются все жители от 18 лет, не имеющие проблемы со здоровьем, с весом тела не менее 50 килограммов.

Организаторы напоминают, что люди, перенёсшие COVID-19, могут сдавать донорскую кровель не ранее, чем через 6 месяцев после заболевания.А вакцинированные граждане - только через 1 месяц после прививки.

Всем желающим принять участие в акции необходимо иметь при себе паспорт