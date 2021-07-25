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15 августа, 14:49
НовостиКультура

Уникальные предметы одежды и домашней утвари можно увидеть в Национальном музее имени Пальмова

Уникальные предметы одежды и домашней утвари можно увидеть в Национальном музее имени Пальмова

Все они поступили из Татарского государственного музея. В этом году он отмечает 100-летие со дня основания. Новая коллекция была собрана ещё в 1915-1917 годах профессором Императорского Казанского университета Николаем Катановым во время его миссионерской экспедиции в калмыцкие степи. В рамках юбилейной даты, у сотрудников запланирован целый ряд мероприятий. В их числе – знакомство с интересными экспонатами фондов музея.

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