В Яшалтинский район поступила очередная партия вакцины «Спутник V»

В этот раз в количестве 1200 доз. На сегодняшний день более 1000 человек получили прививку. Наш корреспондент Дельгир Сангаджи-Горяева узнала много ли желающих привиться от коронавируса.

Для яшалтинцев не стоит вопрос «делать или нет». У многих переболели коронавирусом родственники, друзья. Кто-то перенес ковид в тяжелой форме. Они и советуют пройти вакцинацию. Так что желающих с каждым днем становится больше, говорят врачи.

Главный эпидемиолог яшалтинской больницы Виктор Харинов, ситуацию с COVID-19 в РМО считает нестабильной. Все еще продолжают фиксировать завозные случаи.

Получить вакцину от коронавируса могут и жители отдаленных уголков РМО, откуда непросто добраться до прививочных пунктов. При этом, им совсем необязательно ехать в райцентр. Медики приезжают сами.

Это уже четвертая партия вакцины «Спутник V», которая поступила в Яшалтинский район. А в Элисте прививку можно получить в передвижных мобильных комплексах. Они работают в самых оживленных местах города.