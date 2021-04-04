В случае заражения «британским» штаммом коронавируса отработан полный комплекс противоэпидемических мероприятий

Главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев дал пояснения по поводу зафиксированного в республике первого случая заболевания британским штаммом коронавируса. Мазок у этого больного был взят 6 апреля. Когда, спустя 10 дней из Ставропольского противочумного института пришёл положительный результат, в отношении этого пациента уже был отработан полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Взяты под контроль контактировавшие с ним коллеги, члены семьи и медработники, оказывавшие помощь в лечении. Всего 47 человек. В настоящее время он выздоровел. Заболевание имело среднюю тяжесть. С появлением в республике новых вариантов опасного вируса чрезвычайно важно провести вакцинацию в наиболее сжатые сроки. При этом, получить прививку должны не менее 60% взрослого населения. Пока этот показатель не превышает 10%.

Привито в Калмыкии более 29 тысяч человек от необходимых 124 тысяч для получения массового иммунитета. И, хотя это один из лучших показателей по России, этого, отмечают в главном надзорном ведомстве, недостаточно.

Получить вакцину можно не только в медучреждениях, но и в мобильных пунктах, развернутых в местах максимальной проходимости. Гипермаркет Магнит, площадка перед гостиницей «Элиста» и в районе таксопарка.

В течение недели в республике, наряду со «Спутником» и «Вектором» ожидают поступление 780 доз «КовиВака».