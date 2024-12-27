В январе 2025 года аграрии приступят к затоплению лиманных сенокосов

И до конца марта планируется затопить свыше 20 тыс. га лиманов. А вода должна доходить до угодий беспрепятственно и в оптимальные сроки. При средней урожайности 15 центнеров с гектара планируемый валовый сбор злакового сена составит не менее 30 тыс. тонн.

В прошлом году с лиманов убрано 25 тыс. тонн сена. Профильный министр Тимур Гаваев поручил Управлению «Калммелиоводхоз» провести все необходимые работы по расчистке оросительных каналов в оптимальные сроки. По словам Гаваева, если вносить минеральные удобрения на лиманы, а также осуществлять подсев кормовыми травами, то это поспособствует увеличению урожайности. На указанные агротехнические приемы потребуется дополнительная нагрузка и средства.

В настоящее время разрабатывается комплекс мер, направленных на поддержку предприятий и КФХ, производящих корма на лиманных угодьях.