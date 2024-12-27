Россия становится все более привлекательным местом для жизни и работы людей из разных уголков мира

Один из таких примеров история француза Стефана Билькея. Родившийся в городке Люксей-ле-Бен на границе Франции и Швейцарии, Стефан жил на родине, трудился в сфере производства товаров класса «люкс», но не чувствовал удовлетворения. Однажды, приехав в очередной отпуск туристом в Москву, он открыл для себя Россию, которая его настолько поразила, что француз решил остаться. Уже 17 лет Стефан живет в нашей стране, его жизнь изменилась навсегда. Но настоящее счастье он обрёл, когда встретил свою любовь – калмычку Кермен.

На свадьбу пары в Элисте собрались почти 200 гостей. Так француз стал "калмыцким зятем".

«Калмыкия стала для меня особым регионом. Семья моей жены, а значит и моя, живет здесь. С самого приезда я почувствовал себя, как дома. Энергетика, люди, музыка – всё это невероятно", – рассказывает Стефан. Сейчас Билькей – генеральный директор компании, занимающейся модернизацией автомобильных производств, включая «АвтоВАЗ» и «Москвич». Супруга Кермен работает главным бухгалтером в его компании. «Мы разделяем работу и личную жизнь. Она управляет финансами предприятия, а я – финансами дома», – с улыбкой добавляет Стефан.

Их компания занимается внедрением роботизированных систем на автопроизводствах, что, по мнению Стефана, может значительно увеличить конкурентоспособность российских автомобилей на рынках Казахстана, Узбекистана и других соседних стран.

Подписанный недавно Президентом Владимиром Путиным Указ об упрощенном переезде в РФ для жителей стран Запада открывает двери для тех иностранцев, кто чувствует духовное родство с Россией, ищет стабильность и новые перспективы.

Источник: пресс-служба Правительства Республики Калмыкия