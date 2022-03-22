18 апреля, 14:52
 21 °C
87,07
80,04
  • BANNER
  • marafon
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 апреля, 17:49
НовостиТуризмКультура

В выходные в парке «Дружба» в рамках Фестиваля Тюльпанов прошел гастрономический фестиваль «МаханFest»

В выходные в парке «Дружба» в рамках Фестиваля Тюльпанов прошел гастрономический фестиваль «МаханFest»

Он был организован региональным центром «Мой бизнес». Кухня разных народов, концертная программа, а еще мастер классы – большая разнообразная программа оставила неизгладимое впечатление посетителей: жителей и гостей калмыцкой столицы.

Угоститься главными национальными блюдами туристы и отдыхающие смогли по сниженной цене. Это стало возможно благодаря господдержке, оказанной ведущим рестораторам региона региональным центром.

А вот приготовление «Кюр» стало поистине событием. Это визитная карточка калмыцкой национальной кухни. Его история восходит к прошлым векам, связанных с завоевательными походами калмыцких воинов. Секрет приготовления «Кюр» кроется в земле. Целый баран помещается в собственный рубец и запекается под землей в течении суток. При этом: ни огонька - ночью, ни дыма - днем. Насытиться этим уникальным блюдом кочевников могли и гости Фестиваля.  

Кроме того, в рамках «МаханFest» предлагали жителям и туристам попробовать шашлык, махан-шолтяган, дотур, булмуг, боорики  и многое другое.

Программа мероприятия – обширна. Это концерты, мастер-классы по приготовлению борцоков, булмуга, калмыцкого чая. Детишкам представилась возможность покататься на лошадях и верблюдах, а еще – получить уроки у мастеров прикладного творчества, тех, кто занимается ковроткачеством, рисованием, декорированием войлока, изготовлением кукол.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия