В выходные в парке «Дружба» в рамках Фестиваля Тюльпанов прошел гастрономический фестиваль «МаханFest»

Он был организован региональным центром «Мой бизнес». Кухня разных народов, концертная программа, а еще мастер классы – большая разнообразная программа оставила неизгладимое впечатление посетителей: жителей и гостей калмыцкой столицы.

Угоститься главными национальными блюдами туристы и отдыхающие смогли по сниженной цене. Это стало возможно благодаря господдержке, оказанной ведущим рестораторам региона региональным центром.

А вот приготовление «Кюр» стало поистине событием. Это визитная карточка калмыцкой национальной кухни. Его история восходит к прошлым векам, связанных с завоевательными походами калмыцких воинов. Секрет приготовления «Кюр» кроется в земле. Целый баран помещается в собственный рубец и запекается под землей в течении суток. При этом: ни огонька - ночью, ни дыма - днем. Насытиться этим уникальным блюдом кочевников могли и гости Фестиваля.

Кроме того, в рамках «МаханFest» предлагали жителям и туристам попробовать шашлык, махан-шолтяган, дотур, булмуг, боорики и многое другое.

Программа мероприятия – обширна. Это концерты, мастер-классы по приготовлению борцоков, булмуга, калмыцкого чая. Детишкам представилась возможность покататься на лошадях и верблюдах, а еще – получить уроки у мастеров прикладного творчества, тех, кто занимается ковроткачеством, рисованием, декорированием войлока, изготовлением кукол.