Туристический сезон в разгаре

В Калмыкии с начала апреля побывало более 10 тысяч гостей. Это не только жители соседних регионов. В воскресенье в калмыцкую столицу прибыл поезд из Москвы, организованный Российскими железными дорогами специально для участия москвичей в красочных мероприятиях, проводимых в рамках Фестиваля тюльпанов. Подробности у Белг Манцаевой.

Алексей Василин работник компании РЖД, всегда следит за новостями. Рассказывает, узнав о предстоящем маршруте, решил без колебаний, еду. После посещений знаковых достопримечательностей степного края, таких как Золотая обитель Будды Шакья- муни, Одинокий тополь, Остров тюльпанов, он ни о чем не жалеет. Более того, признается: «Я объехал почти все регионы нашей многонациональной страны, но такую красоту – вижу впервые».

Покрывало из разноцветных тюльпанов поразило воображение и гостя из Таджикистана.

«Очень живописная республика, буквально каждый ее уголок, а степной пейзаж – особенно. Это повод для творческого вдохновения – пиши картины или воспевай в стихах». Так отзывается москвичка Галина Адамова, которая прибыла в республику вместе с мужем и дочерью, для которых Калмыкия уникальна еще и потому, что эта единственная в Европе буддийская республика. И они узнали много нового и интересного из истории кочевого народа, прикоснулись к шедеврам богатого культурного наследия калмыков.

По признанию гостей, сохранят они в памяти и многочисленные встречи с жителями столицы на десятках воистину волшебных площадках Фестиваля тюльпанов. А снимки – не только для себя, но и друзей и знакомых, которым еще неведом этот волшебный уголок страны, чарующий тюльпанный край.

Очередное туристическое путешествие, организованное Российскими железными дорогами, намечено на 22 апреля. Оно также пройдет по маршруту Москва - Ростов-на-Дону - Калмыкия.