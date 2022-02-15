В условиях санкций предприниматели Калмыкии не опускают рук

Представители бизнеса надеются на помощь руководства и меры антикризисной поддержки. В регионе реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». О работе калмыцких товаропроизводителей – в материале Ялман Каджаевой.

В мясном производстве, с введением санкций, существенных изменений не заметили, пока подорожала только тара для тушёнки. В продаже нет импортных товаров, да и в производстве применяют отечественные ингредиенты. «Возможно, даже увеличится рынок сбыта» - даёт оптимистичный прогноз менеджер фирмы Герман Эрендженов и подчёркивает преимущества господдержки в условиях меняющейся реальности.

Надеется на поддержку со стороны руководства республики представитель кондитерской отрасли Бембе Максимов. Для предпринимателя это не в новинку. Благодаря такой адресной помощи он смог и снизить затраты, и получить займ под выгодный процент.

По словам Максимова, с введением санкций, цены выросли по многим позициям, но предприниматель не унывает: «товар востребован, потому что хлеб - всему голова, как работали, так и будем работать». А за плечами уже 30 лет в кондитерском деле. За это время разработали и свою рецептуру, и оригинальные решения для взаимозаменяемости сырья.

Сегодня в республике большое внимание уделяется созданию и развитию эффективной региональной инфраструктуры для бизнеса. Специалисты центра «Мой бизнес» оказывают предпринимателям широкий спектр услуг: в части консультаций, возмещения затрат на наружную рекламу, помощи при выходе на маркетплейсы. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предоставляются займы до 5 миллионов рублей с процентом от 1 до 2 ключевой ставки Центробанка, а самозанятым – до 500 тысяч.

В условиях санкционного давления в России запущены меры по обеспечению максимально гибких условий работы в части проверок, помощи системообразующим предприятиям и сектору малого и среднего предпринимательства, упрощена сертификация при производстве продукции, запущена программа по предоставлению кредитных каникул.