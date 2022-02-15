Свыше сотни детских лагерей отдыха откроются в Калмыкии в начале лета

Детская оздоровительная кампания начнется 7 июня. Более семи тысяч детей отдохнут в 97 лагерях дневного пребывания и пяти оздоровительных. Приоритетное право предоставляется детям из многодетных и малоимущих семей, а также сиротам.

Кроме того, продолжится и программа временного трудоустройства подростков. Этим летом подработать смогут более полутора тысяч детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации. По всем вопросам можно обратиться по телефону горячей линии 3-48-17.

Напомним, в стране продлили программу детского кэшбека. Купить путевку по карте «Мир» можно с 31 марта, отправиться в лагерь с 1 мая.