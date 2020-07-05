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9 июля, 13:35
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В условиях повышенной температуры воздуха в Элисте были перебои с электричеством

В условиях повышенной температуры воздуха в Элисте были перебои с электричеством

Энергетики и сегодня проводят восстановительные мероприятия. Между тем, по данным прокуратуры республики, по фактам участившихся аварийных отключений организована проверка.

Во взаимодействии с контролирующими органами надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц организаций, ответственных за предоставление качественной и бесперебойной услуги по энергоснабжению.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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