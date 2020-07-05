В условиях повышенной температуры воздуха в Элисте были перебои с электричеством
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Энергетики и сегодня проводят восстановительные мероприятия. Между тем, по данным прокуратуры республики, по фактам участившихся аварийных отключений организована проверка.
Во взаимодействии с контролирующими органами надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц организаций, ответственных за предоставление качественной и бесперебойной услуги по энергоснабжению.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.