В условиях повышенной температуры воздуха в Элисте были перебои с электричеством

Энергетики и сегодня проводят восстановительные мероприятия. Между тем, по данным прокуратуры республики, по фактам участившихся аварийных отключений организована проверка.

Во взаимодействии с контролирующими органами надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц организаций, ответственных за предоставление качественной и бесперебойной услуги по энергоснабжению.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.