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9 июля, 14:24
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Сегодня предложена современная стратегия в борьбе с опустыниванием

Сегодня предложена современная стратегия в борьбе с опустыниванием

Ученые Калмыцкого государственного университета, в рамках утвержденного Правительством страны «Стратегии научно – технического развития Российской Федерации», примет участие в разработке инновационного проекта «Опустынивание». Сообщил сегодня в интервью Вестям ректор КалмГУ Бадма Салаев.

По его словам, используя имеющийся опыт, а это уникальные научные разработки, внедрение новых технологий вполне возможно противостоять экологической катастрофе, с которой столкнулся и степной регион.

Возглавит коллектив ученых профессор Калмыцкого госуниверситета, доктор экономических наук Татьяна Бакинова. Проблема опустынивание остро ощущается не только в Калмыкии. Эта серьезная экологическая проблема затрагивает около 50 млн га. территории России.

Еще в прошлом веке ученые приняли участие в создание Генеральной схемы по борьбе с опустыниванием Черных земель и Кизлярских пастбищ. Но со временем столкнулись с определенными трудностями, и реализация масштабного проекта была приостановлена. Но ученые продолжали поиски и пути борьбы с данной глобальной экопроблемой.

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