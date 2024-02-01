В Троицкой школе им. Жукова приступили к капитальному ремонту

Учреждение вошло в число 6 в республике, которые преобразятся в рамках государственной программы «Модернизация систем образования». Она действует в стране с 2022 года. В Троицкой школе отремонтируют кровлю, фасад и внутренние помещения.

Также планируется приобрести современное учебное и технологическое оборудование, отдельное внимание будет уделено оснащению пищеблока.

Фото: Администрация Целинного района Калмыкии