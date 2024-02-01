Фото: ГТРК «Южный Урал»

В Челябинске состоялась торжественная церемония открытия нового круглосуточного телеканала ВГТРК в Уральском федеральном округе «Урал 24» и мультимедийной телевизионной студии ГТРК «Южный Урал». В ней приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО Борис Кириллов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Телевизионный павильон ГТРК «Южный Урал» пережил самую масштабную модернизацию за 65 лет своей истории. Студия многофункциональная, высокотехнологичная и самая большая в Челябинской области. Ее площадь составляет 300 квадратных метров. Здесь, в том числе, будут создаваться программы для телеканала «Урал 24».

Самую большую телестудию региона и круглосуточный телеканал «Урал 24» открыли в Челябинске. Фото: ГТРК «Южный Урал»

Круглосуточный телеканал «Урал 24» объединяет в единое информационное пространство все регионы Уральского федерального округа. Каждый день в эфир выходят 4 выпуска программы «Вести УрФО» и 24 информационных выпуска регионов Урала. Также в сетке – интервью, прямые трансляции, документальные проекты, ток-шоу, программы о здоровье, образовании, культуре, туризме и спорте.

Производством контента для телеканала занимаются шесть филиалов ВГТРК: ГТРК «Урал», ГТРК «Южный Урал», ГТРК «Регион Тюмень», ГТРК «Курган», ГТРК «Югория», ГТРК «Ямал».

«Урал 24» – это уникальная цифровая среда. Телеканал вещает на сайте урал-24.рф, федеральной онлайн-платформе smotrim.ru и в кабельных сетях.

Фото: ГТРК «Южный Урал»

«Создание телеканала обсуждалось на совещании полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева с руководителями ГТРК округа в апреле 2023 года. В 2024 году мы вышли на тот этап общественно-политической жизни, когда мы едины, мы вместе, мы понимаем друг друга: от Ямала до Кургана, от Челябинска до Екатеринбурга, от Тюмени и Ханты-Мансийска. Нам очень интересно, что происходит на этих территориях Российской Федерации и у наших соседей. Это очень знаково, очень значимо. Думаю, что у телеканала «Урал 24″ большой путь впереди и это будет интересно зрителю», — отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО Борис Кириллов.

Масштабная модернизация дает возможность ГТРК «Южный Урал» выдавать в эфир в новом качестве новости, интервью, ток-шоу, политические дебаты, прямые линии, проводить телемарафоны и телемосты.

Фото: ГТРК «Южный Урал»

«Сегодня знаковое событие не только для сотрудников ГТРК «Южный Урал», но и ВГТРК в целом, для жителей Челябинской области и всего Уральского федерального округа. Это серьезный шаг вперед к новым медиатехнологиям, к современному качественному телевидению. Очень рад за ГТРК «Южный Урал». Уже 65 лет телерадиокомпания не просто делает новости, но и развивается вместе с регионом. Сегодня важный момент этого развития. Очень важно, что мы вместе делаем этот проект. Было принято решение именно на базе ГТРК «Южный Урал» сделать канал Уральского федерального округа «Урал 24″. Очень горд, что именно из Челябинска ведется его вещание. Сегодня мы имеем возможность из Челябинска делать самые качественные новости не только для нашего региона, но и для всего округа», — заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Фото: ГТРК «Южный Урал»

Идея создания в России окружных телеканалов принадлежит заместителю генерального директора — руководителю регионального департамента ВГТРК, председателю комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифату Сабитову.

Фото: ГТРК «Южный Урал»

«Мы могли открыть канал «Урал 24» в Екатеринбурге, Тюмени, в другом городе УрФО, но сделали это в Челябинске. Сегодня я вижу, что это было правильное решение. В сентябре прошлого года мы здесь проводили форум «Люди науки. Опережающие время». Тогда гости со всей страны были в восторге от Челябинска, говорили, что полностью поменяли представление о городе и регионе. Они хотели вернуться сюда снова. И вот сегодня многие вернулись. Студия получилась отличная. Когда мы с директором ГТРК «Южный Урал» Евгенией Дмитренко обсуждали проект, многое из задуманного казалось нереализуемым, невозможным. Но, когда есть хорошая команда, четкие цели и задачи, получается замечательный результат. Такой студии сегодня в России больше нет«, – подчеркнул Рифат Сабитов.

Фото: ГТРК «Южный Урал»

Возможности оборудования и современные технологии в новой студии ГТРК «Южный Урал» дают полную свободу действий. С их помощью можно создавать любые декорации и быстро их менять, а большая цветовая палитра подсветки позволяет решать разные художественные задачи. Изюминка проекта – стеклянный пол, который способен выдержать вес автомобиля.

Сложным технологическим решением стали семь медиаэкранов. Светодиодные панели имеют высокое разрешение и обеспечивают максимальную реалистичность изображения.

Фото: ГТРК «Южный Урал»

«Телестудия – один из самых масштабных проектов ГТРК «Южный Урал» за последние годы. Он реализован при поддержке Правительства Челябинской области, губернатора Алексея Текслера и руководства ВГТРК – генерального директора Олега Добродеева и заместителя генерального директора – начальника регионального департамента ВГТРК Рифата Сабитова. Главная особенность новой студии заключается в том, что в ней нет «слепых зон», камера может работать на 360 градусов. Здесь продуман каждый сантиметр. Разработчиками предусмотрены десятки вариантов работы», – рассказала директор ГТРК «Южный Урал» Евгения Дмитренко.

Фото: ГТРК «Южный Урал»

На церемонию открытия новой студии и телеканала «Урал 24» приехали представители 15 филиалов ВГТРК из Екатеринбурга, Тюмени, Ханты-Мансийска, Салехарда, Новосибирска, Казани, Калуги, Тулы, Астрахани, Пскова, Ставрополя, Белгорода, Воронежа, Владикавказа, Краснодара.

Источник: Служба информации cheltv.ru