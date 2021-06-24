В связи с эпидемиологической ситуацией в отделах МФЦ изменился график

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также в связи с увеличением числа заболевших в Элисте и Черноземельском районе в отделах Многофункционального центра отменен текущий прием.

Все операции совершаются по предварительной записи, такие как консультация, прием, выдача документов. График работы с 9 утра до 6 часов вечера в будние дни. Столичные отделы работают и в субботу. Например Многофункциональный центр на 1 микрорайоне в этот день недели работает с 9 утра до 3 часов дня. Отдел по улице Хрущева осуществляет деятельность с 10 до 16 часов в субботу, в остальные дни с 10 утра до 8 вечера.

Записаться на прием, а также получить консультации по вопросам предоставления государственных, муниципальных и иных услуг можно по номерам 8 (847-22) ‪9-57-87‬ или 8 ‪(937) 469-57-87‬.

Что касается филиалов МФЦ в остальных районах республики, там прием ведется в будние дни с 9 до 18 часов. Имеется как предварительная, так и текущая запись.