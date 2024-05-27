В столице республики по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту полной невыплаты заработной платы работникам управляющей компании

Прокуратура города провела проверку исполнения федерального законодательства в сфере соблюдения трудовых прав граждан.

Установлено, что в период времени с сентября по декабрь 2023 года директор одной из управляющих компаний г. Элисты, имея финансовые возможности для выполнения обязанности работодателя по оплате труда работников, совершил полную невыплату свыше двух месяцев двум работникам организации заработной платы на сумму почти 90 тыс. рублей.

Постановление прокурора г. Элисты в порядке ст. 37 УПК РФ направлено в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

Следственным органом по материалам прокурорской проверки в отношении генерального директора управляющей компании возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Ход и результаты предварительного расследования уголовного дела, восстановление нарушенных трудовых прав работников находятся на контроле прокуратуры города.