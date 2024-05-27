Сегодня в Большом зале заседаний Дома Правительства состоялись публичные слушания по исполнению республиканского бюджета за 2023 год

В самом начале своего доклада первый заместитель председателя Правительства, министр финансов Очир Шургучеев, сообщил, что за отчетный период регион смог обеспечить беспрецедентное поступление доходов. Это 15 млрд рублей, что на 31% больше в сравнении с 2022 годом.

Тем самым Калмыкия по темпу роста собственных доходов заняла лидирующее положение среди субъектов ЮФО и в тройке лидеров среди регионов России. По словам Шургучеева, данный прирост обусловлен, в первую очередь, ростом социально- экономического развития степной республики.

Так, в Калмыкии пятый год реализуется индивидуальная программа развития с объемом финансирования 5 млрд рублей. В целом намеченные мероприятия успешно реализованы. Благодаря поддержке бизнеса создано более 2 000 рабочих мест, а количество субъектов МСП выросло на 70%. В текущем году необходимо создать порядка почти 900 рабочих мест.

И, как заключил докладчик, в результате планомерной работы удалось сохранить устойчивость экономики и улучшить показатели социально-экономического развития республики. В ходе обсуждения - были рассмотрены вопросы и от участников публичных слушаний. В целом, присутствующие высказывали одобрение проводимой в регионе бюджетной политике.