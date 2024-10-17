В степном регионе продолжается набор на военную службу по контракту

В интервью Вестям замначальника пункта отбора на контрактную службу Дмитрий Гунтовой, рассказал, что осознавая важность участия в специальной военной операции, желающие подписать контракт, а это лица от 18 до 65 лет, признаются, что к службе они готовятся самостоятельно, уделяя больше времени физической подготовке и чтению специальной литературы. По словам Гунтового, и это явные кандидаты, готовые к выполнению поставленных задач. После прохождения медкомиссии, с ними и заключают контракт. А дальше в резервные воинские части, где они проходят интенсивный курс боевой подготовки.

В Калмыкии уже с 1 июля контрактникам увеличили в два раза единовременную региональную выплату - с 250 до 500 тысяч рублей. Дополнительные выплаты предусмотрены и в муниципалитетах региона. Поддержка оказывается и семьям военнослужащих. Это более 30 действующих мер. И напомним о федеральной выплате. Военным, заключивших контракт для службы в зоне СВО с 1 августа и до конца года выплачивается 400 тысяч рублей.