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19 октября, 12:05
НовостиСобытие

День отца в стране отметят 20 октября.

День отца в стране отметят 20 октября.

Напомним, этот праздник был учреждён 4 октября 2021 года, когда президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Согласно документу, его учредили «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».

Медаль "Отец солдата", учрежденная общественным движением "Отцы России", получила всенародное признание. Ее вручают родителям, чьи сыновья проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. По словам председателя Калмыцкого отделения всероссийского общественного движения «Отцы России» Батыра Мучаева, в Калмыкии более 20 человек получили особенную награду.

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