10 ноября, 18:07
 2 °C
81,79
70,7
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 ноября, 20:10
НовостиОбщество

В стенах политехнического колледжа прошел молодежный фестиваль «Дружба народов»

В стенах политехнического колледжа прошел молодежный фестиваль «Дружба народов»

Форум – традиционный. Проходит он в калмыцкой столице ежегодно в рамках празднования Дня единства. Программа нынешнего отличается во многом от предыдущих.

Сегодня представителям национальных диаспор, а также учащимся и студентам из разных регионов и стран представится возможность выступать единой командой, принимая участие в квест-играх, интеллектуальных конкурсах и семинарах. По мнению организаторов, это будет содействовать их сплочению. Важно также налаживание межкультурного и межрелигиозного диалога.

Многие из ребят принимают участие в фестивале впервые. Саглаш Данмит приехала в Калмыкию из Тувы. Поступив в политехнический колледж, по ее словам, познает не только азы своей будущей профессии, но с интересом изучает историю народа и обрела много новых друзей.

 

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия