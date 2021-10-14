В стенах политехнического колледжа прошел молодежный фестиваль «Дружба народов»

Форум – традиционный. Проходит он в калмыцкой столице ежегодно в рамках празднования Дня единства. Программа нынешнего отличается во многом от предыдущих.

Сегодня представителям национальных диаспор, а также учащимся и студентам из разных регионов и стран представится возможность выступать единой командой, принимая участие в квест-играх, интеллектуальных конкурсах и семинарах. По мнению организаторов, это будет содействовать их сплочению. Важно также налаживание межкультурного и межрелигиозного диалога.

Многие из ребят принимают участие в фестивале впервые. Саглаш Данмит приехала в Калмыкию из Тувы. Поступив в политехнический колледж, по ее словам, познает не только азы своей будущей профессии, но с интересом изучает историю народа и обрела много новых друзей.