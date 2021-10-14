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10 ноября, 20:28
НовостиБизнесCOVID-19

В налоговой Калмыкии начался приём заявок на получение субсидии от предприятий и ИП, занятых в наиболее пострадавших от пандемии отраслях

В налоговой Калмыкии начался приём заявок на получение субсидии от предприятий и ИП, занятых в наиболее пострадавших от пандемии отраслях

Главное требование – отсутствие задолженности по налогам и страховым взносам свыше 3 тысяч рублей. Также объект не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства. Размер однократной выплаты равен минимальному размеру оплаты труда – 12 тысяч 792 рубля. Заявления принимаются через личный кабинет налогоплательщика до 15 декабря. Срок рассмотрения - 5 дней.

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