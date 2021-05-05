В стенах калмыцкого филиала Московского государственного гуманитарно-экономического университета проходит встреча выпускников с потенциальными работодателями

Участие принимают более 10 организаций и предприятий республики, где могут трудоустроиться будущие программисты, экономисты, юристы, менеджеры. Такой формат общения, по мнению учащихся, дает первый опыт, к примеру, как вести деловой разговор. Также сегодня все соберутся за круглым столом, чтобы обсудить проблему занятости молодежи на рынке труда. По словам директора филиала Эрдне Пашнанова, анкетирование, которое проводится среди работодателей, позволяет узнать, какие же требования они предъявляют к качеству подготовки специалистов.