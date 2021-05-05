На получение отсрочки от службы в армии свои заявки подали семь айти-специалистов Калмыкии

Об этом в ходе брифинга для журналистов сообщил сегодня министр цифрового развития Алексей Этеев.

По его словам, спрос на специалистов Айти-сферы растет. В связи с этим сообщество «Цифровая Калмыкия» при поддержке федерального профильного Министерства организует программу детского отдыха «IT-лето». В её рамках в республике будут реализованы проекты по повышения цифровой грамотности школьников.

Виюне в Элисте заработают 16 студий, где дети от 11 до 16 лет смогут получить базовые знания по программированию, 3D-моделированию, разработке игр, графическому и web-дизайнам. Ну а в августе уже традиционно свои двери откроет «IT-лагерь» на базе «Лесной сказки» Яшалтинского района. В этом году проект включен в программу туристического «Кешбэка» с компенсацией путевки в размере 50%.