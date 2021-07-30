В школе олимпийского резерва имени Балзанова проходит набор в детскую секцию

В здоровом теле – здоровый дух! Для тех, кто хочет заниматься спортом, но пока не определился каким именно, есть прекрасная возможность обучиться искусству бокса. Обучение –бесплатное. В этой школе лучший инвентарь: груши, перчатки, шлемы, тренажёры и ринг. Научиться основам ударной техники можно, начиная с 9 лет. Такой спорт с детства развивает у ребёнка реакцию, скорость, дисциплину и значительно укрепляет здоровье.