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23 сентября, 12:06
НовостиСпорт

В школе олимпийского резерва имени Балзанова проходит набор в детскую секцию

В школе олимпийского резерва имени Балзанова проходит набор в детскую секцию

В здоровом теле – здоровый дух! Для тех, кто хочет заниматься спортом, но пока не определился каким именно, есть прекрасная возможность обучиться искусству бокса. Обучение –бесплатное. В этой школе лучший инвентарь: груши, перчатки, шлемы, тренажёры и ринг. Научиться основам ударной техники можно, начиная с 9 лет. Такой спорт с детства развивает у ребёнка реакцию, скорость, дисциплину и значительно укрепляет здоровье.

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