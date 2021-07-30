Эколого-биологический центр учащихся проводит республиканский поэтический конкурс

Он называется «Природа Родины моей» и проводится в целях создания условий для выявления одарённых молодых поэтов, воспевающих природу родного края и любовь к ней, посредством художественного поэтического слова. В конкурсе могут принять участие школьники, учащиеся учреждений дополнительно образования и интернатов. Номинаций две: авторское стихотворение на русском и калмыцком языках. Более подробная информация на сайте учреждения.