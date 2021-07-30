В сентябре в Калмыкии начнет работу программа «Мама-предприниматель»

Участие в ней поможет вам выиграть 100 000 рублей на открытие своего бизнеса. Об этом сообщает Министерство экономики и торговли региона. Обучение будет проходит в формате пятидневного очного тренинга. Его проведут опытные эксперты и представители структур поддержки малого бизнеса. В рамках конкурса бизнес-планов участники представят свой проект и смогут побороться за главный приз - грант. Не упустите шанс стать успешной бизнес-леди. Подать заявку можно до 6 сентября, для этого необходимо заполнить анкету на сайте mama-predprinimatel.ru.