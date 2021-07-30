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25 августа, 13:17
НовостиОбщество

С сегодняшнего дня упрощается порядок регистрации бизнеса

С сегодняшнего дня упрощается порядок регистрации бизнеса

Как сообщили в управлении налоговой службы по Калмыкии, нотариус, который засвидетельствует подлинность подписи заявителя, должен будет сам направить документы на регистрацию. Теперь заверять доверенность на везущего их в налоговую инспекцию курьера, не понадобится. При этом за нотариальное удостоверение подлинности подписи на заявлении и передачу его в налоговую нужно будет заплатить только одну пошлину. Если заявителей несколько, документы направляет нотариус, который засвидетельствовал подпись последнего из них. Таким образом, открыть собственную фирму можно за один визит.

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