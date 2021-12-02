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27 декабря, 13:08
НовостиСтроительствоЗдравоохранение

В селе Тундутово уже в следующем году появится новый офис врача общей практики

В селе Тундутово уже в следующем году появится новый офис врача общей практики

Площадь здания - 180 квадратных метров. Планируется, что принимать здесь смогут более 20 человек в день.

Обеспечение доступной медицинской помощью жителей малых населенных пунктов и отдаленных местностей – в этом и состоит цель программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется в Калмыкии с января этого года.

Строительство врачебных офисов продолжится и в 2022 году.

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