В селе Тундутово уже в следующем году появится новый офис врача общей практики

Площадь здания - 180 квадратных метров. Планируется, что принимать здесь смогут более 20 человек в день.

Обеспечение доступной медицинской помощью жителей малых населенных пунктов и отдаленных местностей – в этом и состоит цель программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется в Калмыкии с января этого года.

Строительство врачебных офисов продолжится и в 2022 году.