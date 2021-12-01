Новый год 5 семей Элисты встретят в собственном доме

Приобрести жильё удалось благодаря социальной выплате. Она выделяется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России». Реализует ее Министерство спорта и молодёжной политики Калмыкии при софинансировании из республиканского и муниципального бюджетов.

Всего, как сообщают в ведомстве, в этом году 48 молодых семей смогли исполнить мечту и решить квартирный вопрос.