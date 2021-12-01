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27 декабря, 12:18
НовостиСемья

Новый год 5 семей Элисты встретят в собственном доме

Новый год 5 семей Элисты встретят в собственном доме

Приобрести жильё удалось благодаря социальной выплате. Она выделяется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России». Реализует ее Министерство спорта и молодёжной политики Калмыкии при софинансировании из республиканского и муниципального бюджетов.

Всего, как сообщают в ведомстве, в этом году 48 молодых семей смогли исполнить мечту и решить квартирный вопрос.

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